Пермские паралимпийцы завоевали золото на этапе Кубка мира по лыжным гонкам Анастасия Багиян и Сергей Синякин преодолели трассу в 10 км Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Пермская паралимпийская спортсменка Анастасия Багиян в сопровождении спортсмена Сергея Синякина успешно выступила на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, одержав победу.

Спортсмены из Перми стали обладателями золотых медалей в 10-километровой гонке среди атлетов с проблемами зрения. Анастасия финишировала с результатом 28:47,5, оставив позади конкурентов из Китая и Германии.

Анастасия и Сергей занимаются с тренером Алексеем Турбиным в Центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Губернатор Пермского края поздравил спортсменов с победой и выразил уверенность в том, что впереди Анастасию Багиян и Сергея Синякина ждёт еще много достижений и медалей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.