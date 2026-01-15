Прикамские полицейские помогли автомобилисту, застрявшему на трассе из-за проколотого колеса Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

На 920-м километре федеральной автодороги Кострома—Шарья—Киров—Пермь экипаж патрульной группы Госавтоинспекции МО МВД России «Верещагинский» (дислокация — село Сива) в составе старших лейтенантов полиции Ильи Калинина и Анастасии Быковой заметил автомобиль Volkswagen, съехавший на обочину.

В салоне находились 33-летний житель Санкт-Петербурга и его семилетняя дочь. Как выяснилось, мужчина возвращался домой из Кудымкара в сложных погодных условиях — при сильном снегопаде — и столкнулся с неисправностью: у машины повредился диск колеса. Несмотря на наличие запасного колеса и инструментов, водитель не смог самостоятельно заменить повреждённое колесо.

Сотрудники полиции предложили помощь. Они доставили колесо в ближайшую автомастерскую на служебном автомобиле, а по возвращении помогли установить его на машину. Убедившись, что транспортное средство исправно, стражи порядка напомнили водителю правила безопасного движения в зимних условиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.