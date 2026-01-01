Страховые пенсии прикамцев проиндексировали на 7,6% Средний размер страховой пенсии по старости повышен на 1,9 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2026 года страховые пенсии жителей Пермского края проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщает Отделение Пенсионного фонда России по региону.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1,9 тыс. руб. и составил около 27,2 тыс. Также повышены пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Изменения коснулись всех получателей страховых пенсий — как неработающих, так и трудоустроенных. Средняя пенсия работающих пенсионеров увеличилась почти на 1,7 тыс. руб. и достигла 24,4 тыс. После увольнения им будет произведён перерасчёт с учётом всех пропущенных индексаций.

Одновременно с индексацией выросли ключевые параметры пенсионной системы:

— стоимость одного пенсионного коэффициента составила 156,76 руб.,

— фиксированная выплата к страховой пенсии — 9584,69 руб.

Напомним, в 2026 году общеустановленный пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Право на досрочный выход на пенсию сохраняется для отдельных категорий граждан, включая многодетных матерей, работников вредных и опасных производств, лиц с длительным стажем, жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также граждан с инвалидностью.

В связи с новогодними праздниками часть пенсионеров получили январскую выплату досрочно — 26 декабря 2025 года. Тогда средства были направлены 267,2 тыс. человек. Остальные получатели пенсий получат проиндексированные выплаты в январе в соответствии с обычным графиком — через банки или почтовые отделения. Следующая пенсия будет доставлена в феврале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.