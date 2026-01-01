Прикамца осудят за нетрезвую езду Транспортные средства находятся под арестом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Осинского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Как установлено следствием, в октябре 2025 года сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Toyota Vista, за рулём которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения как освидетельствования на месте, так и медицинского освидетельствования в учреждении. Его отстранили от управления транспортным средством.

Однако уже спустя месяц он вновь нарушил закон: он был задержан при управлении квадроциклом YACOTA SELA 200, находясь в состоянии опьянения. При этом транспортное средство не имело государственного регистрационного знака.

На стадии предварительного расследования на оба транспортных средства наложен арест. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

