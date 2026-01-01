В Пермском крае за 2025 год восстановили рекордную площадь лесов Восстановлено более 50 тысяч га леса Поделиться Твитнуть

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович доложил губернатору Дмитрию Махонину о результатах работы ведомства в 2025 году и ключевых направлениях на предстоящий год.

Одним из главных достижений стало рекордное лесовосстановление: в 2025 году восстановлено более 50 тыс. га, и это лучший показатель за всё время реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего с начала проекта в Прикамье восстановлено свыше 300 тыс. га лесов, что составляет 2,5% от общей площади лесного фонда региона. Пермский край уже четвёртый год подряд остаётся лидером в Приволжском федеральном округе по объёмам лесовосстановления.

Особое внимание уделяется профилактике и тушению лесных пожаров. Сразу после завершения пожароопасного сезона-2025 начата подготовка к следующему: проверяется техника, обновляются нормативные документы, проводятся учения. Система видеомониторинга «Лесохранитель» сегодня включает 85 камер, охватывающих 6,6 млн га лесов. К 2026 году планируется расширить систему так, чтобы под онлайн-контролем находилось 64% лесного фонда региона. Губернатор поддержал эту инициативу, отметив, что 30% возгораний обнаруживается именно благодаря видеомониторингу.

Продолжается строительство модульных зданий для лесопожарных формирований. В 2025 году введены в эксплуатацию станции в Суксунском районе и Сиве, а в 2026-м планируется открытие новой станции в Куеде.

В сфере обращения с отходами реализуется комплексный подход. В 2025 году по поручению губернатора начата работа по регулированию обращения со строительными отходами и отходами сноса. В 2026 году будет запущена специализированная информационная система для контроля, мониторинга и сбора данных в реальном времени. Также в регионе продолжается ликвидация несанкционированных свалок в рамках нацпроекта и Указа Президента РФ, предусматривающего полную ликвидацию таких объектов к 2030 году.

Пермский край вошёл в число первых регионов, допущенных к участию в федеральном проекте «Генеральная уборка». На первом этапе заявлены проблемные объекты в Лысьве, Перми, Чайковском, Краснокамске, Березниках и ЗАТО «Звёздный».

Развивается и природный туризм. В национальном парке «Каменный город» уже открыты входная группа и 2,5 км экотропы. В конце 2025 года стартовало строительство смотровых площадок и лестницы на Камень Ветлан (450 м), которую туристы смогут посетить осенью 2026 года. В этом же году начнётся разработка проектной документации для обустройства Усьвинских столбов.

Водное хозяйство также остаётся в фокусе внимания. Ежегодно специалисты Минприроды проверяют готовность более 40 гидротехнических сооружений к половодью. В 2025 году завершён капремонт ГТС в Кудымкаре и первая очередь берегоукрепления в Чайковском; вторая очередь будет завершена в 2026 году. Сформирован перечень из 27 приоритетных объектов для реконструкции до 2030 года.

В рамках оздоровления малых рек в 2025 году расчищены участки реки Сарабаиха и пруд в селе Култаево (2,6 км). В 2026 году планируется расчистка рек Орда, Сухая Орда (Ординский р-н) и Ершовка (Оса) — почти 4 км водных артерий. Также завершена подготовка проектно-сметной документации по расчистке рек «Зелёного кольца», и в 2026 году будет подана заявка на федеральное финансирование.

