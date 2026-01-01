В Прикамье осудили женщину, обманувшую моряка на 835 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Очёрский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемая была признана виновной в хищении у жителя региона более 835 тыс. руб. под видом содержания несуществующего ребёнка.

Согласно материалам дела, потерпевший — моряк дальнего плавания — состоял в близких отношениях с подсудимой с 2021 года. Во время очередного рейса в сентябре 2022 года женщина сообщила ему о рождении дочери. Однако эта информация оказалась ложной. На протяжении почти трёх лет она присылала мужчине фотографии якобы их совместного ребёнка и регулярно просила деньги на его содержание и лечение.

Встреч с ним женщина избегала. Лишь в мае 2025 года она организовала встречу в кафе, приведя туда ребёнка своей знакомой. Когда потерпевший предложил оформить отцовство, получил резкий отказ. Попытка решить вопрос через суд вскрыла правду: ребёнка, от имени которого требовались деньги, не существовало.

Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ей назначено наказание в виде штрафа 150 тыс. руб.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба в размере 835 159,21 руб. был оставлен без рассмотрения в связи с его смертью. Однако его наследники вправе в будущем обратиться в суд с аналогичным требованием.

