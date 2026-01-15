В Перми на улице Куйбышева столкнулись два автомобиля Есть пострадавший Поделиться Твитнуть

В четверг, 15 января, в 15:45 на ул. Куйбышева в Перми произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Lada Vesta под управлением водителя 1992 г.р., двигавшийся со стороны ул. Нестерова в направлении ул. Белинского, не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Volkswagen Polo, за рулём которого находился мужчина 1985 г.р. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария случилась в районе дома № 85 по ул. Куйбышева. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.