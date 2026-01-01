Жителей Прикамья предупредили об изморози 16 января
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 16 января 2026 года в отдельных районах Пермского края прогнозируется изморозь.
Специалисты предупреждают: возможны обрывы линий электропередачи, аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и заторов на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать повышенные меры предосторожности:
— не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций;
— не парковать автомобили рядом с потенциально опасными объектами;
— при отключении электроснабжения обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности;
— водителям — снизить скорость, избегать резких манёвров и торможений, выдерживать безопасную дистанцию;
— пешеходам — быть особенно внимательными при переходе проезжей части и передвижении по улицам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.