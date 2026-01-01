Предпринимателя в Пермском крае оштрафовали за нарушения при производстве молочной продукции Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края привлёк к административной ответственности индивидуального предпринимателя Файзуллина С.А., осуществляющего производство и реализацию молочной продукции в селе Сретенское Ильинского муниципального округа. Ему назначен штраф.

Решение суда последовало по итогам внеплановой выездной проверки, проведённой в сентябре 2025 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. В ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения требований законодательства в области пищевой безопасности.

В частности, в производственном цехе обнаружены повреждённый пол и рабочий стол с трещинами и сколами, что затрудняет полноценную мойку и дезинфекцию. Кроме того, декларации о соответствии на сметану, творог и творожную массу были оформлены в испытательной лаборатории ООО «Альянс», чья деятельность по указанному адресу не подтверждена.

Особую обеспокоенность вызвало лабораторное заключение, полученное от БИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» по запросу Россельхознадзора Республики Башкортостан: в творожной массе со вкусом пломбира жирностью 9% была обнаружена микробная трансглутаминаза — фермент, не разрешённый для использования в молочной продукции и свидетельствующий о её фальсификации.

По результатам проверки было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.44 КоАП РФ (нарушение обязательных требований при производстве молочной продукции), материалы которого направлены в арбитражный суд.

