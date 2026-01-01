Для пермяков сделали карту с пунктами приёма новогодних ёлок Их можно сдать для вторичной переработки Поделиться Твитнуть

На онлайн-платформе "Авито" начал функционировать специальный раздел, облегчающий поиск бесплатных точек приёма новогодних елок для последующей переработки. Эта карта, доступная с 15 января в разделе #яПомогаю, содержит информацию о пунктах утилизации. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас на карте отмечено 1086 пунктов в 103 городах РФ, в том числе в Перми, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и других. Адреса были получены от партнёров и из общедоступных источников. Список пунктов регулярно обновляется с использованием технологий искусственного интеллекта. Раздел будет открыт до конца января.

В эти пункты принимаются живые ели, сосны и пихты для вторичной переработки. В этом году карта включает как партнёрские пункты, так и адреса, найденные и добавленные с помощью искусственного интеллекта из открытых источников. Благодаря этому количество пунктов увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что упрощает поиск ближайшего пункта для каждого пользователя.

В январе предыдущего года на карте было представлено свыше 580 пунктов приёма новогодних елок. Ежедневно её посещали в среднем около 3 тыс. пользователей.

