В Пермский край впервые за два года завезли торф из Беларуси Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 по 15 января 2026 года на территорию Пермского края поступило 341,5 тонны торфа из Республики Беларусь — это первый импорт данной продукции в регион за аналогичный период с 2024 года. В прошлом году в январе торф в край не поставлялся.

Так, 12 января 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз партии. Специалисты совместно с сотрудниками Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проверили сопроводительные документы и отобрали пробы для анализа. У поставки имелись необходимые фитосанитарные сертификаты.

По итогам карантинного фитосанитарного контроля нарушений не выявлено: карантинные организмы в партии не обнаружены. На всю продукцию оформлены акты карантинного контроля, подтверждающие её безопасность и разрешающие использование по назначению.

Торф будет применяться в качестве адсорбента на предприятиях добывающей и перерабатывающей промышленности Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.