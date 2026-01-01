Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская филармония отмечает юбилей Впервые в городе выступит звезда мировой оперы Поделиться Твитнуть

Аида Гарифуллина. Фото: filarmonia.online

Нынешний сезон для Пермской краевой филармонии юбилейный — девяностый. Кульминацией праздничного сезона станут два исключительных симфонических вечера (6+) в январе и феврале.

24 января в Большом зале филармонии будет играть Уральский академический филармонический оркестр под управлением лауреата Государственной премии РФ, народного артиста России Дмитрия Лисса. Этот оркестр — один из лучших в стране, в Пермь приезжает крайне редко. В прошлый раз он играл в октябре 2023 года в ДК им. Солдатова.

В программе вечера 24 января — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и Симфония № 1 Иоганнеса Брамса. В качестве солиста выступит хорошо знакомый пермякам британский пианист Фредерик Кемпф.

Юбилейный гала-концерт пройдёт в Большом зале филармонии 14 февраля. Поскольку программа намечена на День всех влюблённых, она получила название «Признание в любви» и будет выражением любви и признательности артистов к тем, кто организует их концерты и принимает в Перми.

На сцену выйдет хорошо знакомый и любимый пермяками симфонический коллектив — Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан во главе с народным артистом РФ Александром Сладковским — и оперные солисты Аида Гарифуллина (сопрано), Иван Гынгазов (тенор) и Семён Антаков (баритон). В программе — оперные арии, увертюры и романсы Верди, Пуччини, Бизе, Чайковского, Рахманинова и других классиков. Концерт обещает быть сенсационным, поскольку Аида Гарифуллина — международная оперная дива, звезда театров Ла Скала и Метрополитен-опера — в Перми выступит впервые.

Особого упоминания заслуживает ведущий гала-концерта Ярослав Тимофеев — один из самых ярких молодых российских музыковедов, чьи выступления становятся не менее заметными событиями, чем концерты музыкальных звёзд.

Билеты на оба концерта есть в продаже.

