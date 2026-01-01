Жителей Прикамья осудят за мошенничество с грантом на развитие сельского хозяйства Их обвиняют в хищении 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Кудымкарского округа. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а также покушение на аналогичное мошенничество и незаконный оборот средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствие установило, что с 2021 по 2023 годы обвиняемые, предоставив в краевое минагро подложные документы о закупке племенного скота для развития сельского хозяйства, незаконно завладели грантом в размере 6 млн руб., выделенным из бюджета на поддержку крестьянских фермерских хозяйств.

Кроме того, один из обвиняемых похитил у банка более 1,6 млн руб., получив кредит на банковскую карту человека, не подозревающего о его преступных намерениях. При этом долг он отдавать не собирался. Также обвиняемый склонил этого же человека к изготовлению фиктивных распоряжений о переводе денег.

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Перми.

