В Прикамье энергетики заплатят 100 тысяч за нарушения при подключении к электросетям Компания заключала с потребителями допсоглашения, не предусмотренные законодательством

Прокуратура Пермского края

В Березовском округе Пермского края местная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства в сфере подключения потребителей к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки были обнаружены случаи необоснованного заключения энергетической компанией допсоглашений с физическими лицами к договорам о технологическом присоединении, которые не предусмотрены действующими нормативными актами. Это повлекло за собой увеличение сроков выполнения работ по подключению.

В связи с выявленными нарушениями руководству организации внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

По инициативе прокуратуры в отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка технологического присоединения к электросетям). В результате организацию оштрафовали на 100 тыс. руб.

