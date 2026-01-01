В Прикамье энергетики заплатят 100 тысяч за нарушения при подключении к электросетям
Компания заключала с потребителями допсоглашения, не предусмотренные законодательством
В Березовском округе Пермского края местная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований законодательства в сфере подключения потребителей к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Во время проверки были обнаружены случаи необоснованного заключения энергетической компанией допсоглашений с физическими лицами к договорам о технологическом присоединении, которые не предусмотрены действующими нормативными актами. Это повлекло за собой увеличение сроков выполнения работ по подключению.
В связи с выявленными нарушениями руководству организации внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
По инициативе прокуратуры в отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка технологического присоединения к электросетям). В результате организацию оштрафовали на 100 тыс. руб.
