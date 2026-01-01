В Прикамье объявлен режим неблагоприятных метеоусловий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17:00 15 января до 17:00 17 января на территории Пермского края введён режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщает ВЕТТА.

По прогнозам синоптиков, в этот период ожидается слабый ветер, отсутствие осадков и температурные инверсии, что создаёт условия для накопления вредных примесей в атмосфере и затрудняет рассеивание промышленных выбросов.

В связи с этим все предприятия региона обязаны перейти на специальный режим работы и реализовать меры по сокращению объёмов загрязняющих выбросов. Такие действия направлены на снижение экологической нагрузки и защиту здоровья населения в условиях ухудшения метеообстановки.

