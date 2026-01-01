«Лента» планирует открыть сеть дискаунтеров под брендом «Семья» Компания зарегистрировала товарные знаки «Семья» и «Семья гипервыгода» Поделиться Твитнуть

Федеральный ритейлер «Лента» планирует запустить собственную сеть дискаунтеров под новым брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспатента.

Компания зарегистрировала товарные знаки «Семья» и «Семья гипервыгода» по 35- и 43-му классам международной классификации товаров и услуг — они охватывают аренду торговых площадей, демонстрацию товаров, а также услуги по предоставлению пищевых продуктов и напитков. Под этим единым брендом предполагается объединить ранее приобретённые региональные сети. На текущий момент у «Ленты» отсутствует собственная сеть магазинов эконом-класса.

Напомним, в августе 2021 года «Лента» приобрела пермскую торговую сеть «Семья» за 2,45 млрд руб. До этого сеть входила в группу компаний «ЭКС», связанную с бывшим губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым. В состав сделки вошёл субхолдинг «Семья Ритейл», включавший не только супермаркеты, но и кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»).

Позже «Лента» передала управление магазинами «Семьи» другой своей дочерней компании — сети дискаунтеров «Монетка». В результате около 30 точек «Семьи» в Пермском крае были закрыты и заменены магазинами «Монетка».

