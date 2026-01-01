С начала года в Пермском крае открыто почти 3 тысячи вакансий Наибольший спрос — на менеджеров по продажам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за первые две недели января 2026 года было открыто 2,9 тыс. вакансий. Наибольший спрос наблюдался на менеджеров по продажам, для которых было открыто 230 позиций. В прошлом году компании чаще всего искали операторов call-центра, сообщает «Пятница» со ссылкой на пресс-службу hh.ru по ПФО.

Кроме того, работодатели активно искали продавцов-консультантов и кассиров (190 вакансий), разнорабочих (140), поваров, пекарей и кондитеров (100), водителей (80), грузчиков (70), сварщиков (60), врачей (60), слесарей и сантехников (60), а также официантов, барменов и бариста (55). При этом курьеры, упаковщики и комплектовщики, а также бухгалтеры, которые были востребованы в январе прошлого года, не вошли в топ-10. Однако список самых популярных вакансий среди соискателей остался практически неизменным.

За этот же период соискатели подали 161,6 тыс. откликов. Чаще всего они реагировали на вакансии менеджеров по продажам (15,4 тыс. откликов), продавцов-консультантов и кассиров (8,8 тыс.), операторов call-центра (7,5 тыс.), упаковщиков и комплектовщиков (6,3 тыс.), администраторов (6 тыс.), разнорабочих (5,1 тыс.), водителей (3,9 тыс.), бухгалтеров (3,1 тыс.), программистов и разработчиков (3 тыс.), а также специалистов по подбору персонала (3 тыс.).

