Скончался доцент кафедры социологии и политологии Пермского политеха Борис Чемериский Ему было 85 лет

Фото: пресс-служба ПНИПУ

На 86-м году оборвалась жизнь доцента, работавшего на кафедре социологии и политологии в Пермском политехе, кандидата философских наук Бориса Чемериского. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Борис Чемериский начал свою карьеру в Пермском политехе в 1969 году, а в 1980-м успешно защитил диссертацию, получив степень кандидата философских наук.

Учёный вел курсы «Социология» и «Политология» для студентов технических и гуманитарных специальностей, а также разработал и преподавал спецкурс «Социальная антропология» для социологов. Помимо преподавательской деятельности, Борис Григорьевич активно занимался научными исследованиями, опубликовав свыше 50 научных работ, включая учебные материалы и методические пособия.

Более десяти лет он входил в состав совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней.

«Мы будем помнить его как жизнерадостного человека, ставшего для всех нас примером человеческой стойкости и доброты. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Григорьевича», — рассказали его коллеги с кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

Церемония прощания пройдёт 16 января в 13:00 по ул. Старцева, 61, Большой зал.

