В Пермском крае резко снизилось число самозапретов на привлечение кредитов Закон о самозапрете действует с марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общее количество установленных пермяками самозапретов на кредиты и займы в декабре 2025 года сократилось на 14,8% по сравнению с ноябрем и составило 28,4 тыс. В ноябре 2025 года было зафиксировано 33,4 тыс. таких запретов.

На конец декабря 2025 года в целом по России насчитывалось 17,3 млн граждан с действующим самозапретом на кредиты. Из них 0,97 млн человек решили снять ранее установленный запрет в период с марта по декабрь 2025 года.

Наибольшее количество самозапретов в декабре 2025 года было установлено в Москве (134,8 тыс.), Московской области (85,4 тыс.) и Санкт-Петербурге (67,5 тыс.).

Динамика самозапретов в топ-20 регионов-лидеров за декабрь 2025 года была неоднородной. Наиболее значительное снижение было зафиксировано в Пермском крае (-14,8%), Нижегородской области (-13,3%), Санкт-Петербурге (-13,2%). В то же время в некоторых регионах количество самозапретов увеличилось, например, в Новосибирской области (+18,2%), Алтайском крае (+15%), Кемеровской (+8,1%) и Омской (+7,3%) областях.

Закон о самозапрете на потребительские кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. С этой даты услуга стала доступна на портале «Госуслуги». С 1 сентября того же года ее можно было получить в МФЦ.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.