В Перми 20 января пройдёт форум «Технологии медиации в работе с персоналом» Он состоится на бульваре Гагарина, 54а

Во вторник, 20 января, в Перми состоится IV производственный форум под названием «Технологии медиации в работе с персоналом». Данное мероприятие организовано Ассоциацией профессионального образования «Некоммерческое партнёрство Пермь-Нефть» при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края. Форум пройдёт в рамках проекта «Пермская практика. Медиация». Об этом сообщает правительство Пермского края.

Форум предназначен для руководителей, специалистов по работе с персоналом и корпоративных наставников, которые стремятся повысить уровень взаимодействия в своих командах. Участники смогут узнать о практических инструментах, которые помогут им эффективно разрешать конфликтные ситуации и налаживать конструктивный диалог внутри коллектива.

В программе форума — выступления экспертов в области медиации, трудового права и управления человеческими ресурсами, которые поделятся своими знаниями и опытом. Практическая часть мероприятия состоит из мастер-классов, где участники смогут разобрать реальные рабочие кейсы из производственной среды, что даст возможность применить полученные знания на практике. Форум также станет площадкой для профессионального обмена опытом.

Мероприятие пройдёт 20 января с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 54а. Отметим, что количество участников от одной организации достигает пяти. Регистрация на форум открыта до пятницы, 16 января, и осуществляется через онлайн-форму на сайте организаторов.

В случае возникновения вопросов по организационным моментам можно обратиться к Ирине Владимировне Долгополовой по тел. +7 (902) 803-15-86.

