В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО жителями Нытвенского округа Сергея Боронникова и Виктора Дедовца похоронят 16 января

Константин Долгановский

Во время специальной военной операции на территории Украины погибли Сергей Боронников и Виктор Дедовец. Об этом сообщает администрация Нытвенского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства их гибели и дата смерти не уточняются. В последний путь военнослужащих проводят 16 января.

Церемония прощания с рядовым Сергеем Боронниковым из мотострелкового подразделения начнется во Дворце культуры и спорта п. Уральский (ул. Набережная, 23) в 10:00, а гражданская панихида состоится в 11:00. С рядовым Виктором Дедовцом простятся в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а) с 13:00. Гражданская панихида начнётся в 14:00.

В местной администрации принесли глубочайшие соболезнования родным и близким погибших солдат.

