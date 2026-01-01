Суд обязал власти города в Прикамье установить уличное освещение Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Чернушинского района Пермского края, проводя проверку соблюдения законодательства в сфере дорожного хозяйства, установила, что на определённом участке автодороги в Чернушке отсутствует уличное освещение.

По факту выявленных нарушений главе городского округа было направлено соответствующее представление. Однако, несмотря на это, нарушения так и не были устранены. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать орган местного самоуправления установить на данном участке автодороги стационарное электрическое освещение. Иск был удовлетворён.

Прокуратура района пообещала проконтролировать исполнение судебного решения, сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.