За 15 лет СКР Прикамья расследовал свыше 22 тысяч уголовных дел Из них 1,5 тысячи преступлений были коррупционной направленности Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

За 15 лет СУ СКР по Пермскому краю расследовало свыше 22 тыс. уголовных дел. Такие данные в интервью «Российской газете» привёл глава регионального следкома Денис Головкин.

В частности, расследовано более 1,5 тыс. преступлений коррупционной направленности, 170 — по налогам, 124 — по фактам невыплаты зарплаты. К уголовной ответственности привлечено более 26 тыс. человек, а сумма возмещённого ущерба государству и потерпевшим превысила 8,3 млрд руб.

Говоря о современных вызовах, Головкин отметил, что «меняется жизнь общества, криминал уходит в онлайн». По его словам, если 15 лет назад преступления в сфере информационных технологий были редкостью, то теперь их число растёт ежегодно.

Основной площадкой для мошенничества, незаконного оборота наркотиков и финансовых махинаций стала теневая часть интернета, где злоумышленники действуют анонимно. Особенно тревожит, добавил он, использование цифровой среды для вербовки подростков — как в киберпреступления, так и в диверсионную деятельность по заказу иностранных спецслужб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.