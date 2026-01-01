Только 11% пермских компаний доплачивают сотрудникам сверх выплат по больничным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно итогам опроса SuperJob, 46% жителей Перми выходили на работу, несмотря на болезнь. Это чаще свойственно женщинам (53% против 40% мужчин). Среди тех, у кого есть высшее образование, доля таких случаев выше, чем среди людей со средним профессиональным образованием.

Работники с более высоким доходом реже выходят на работу больными: 56% среди тех, кто зарабатывает до 80 тыс. руб. в месяц, против 35% среди респондентов с доходом более 150 тыс.

Максимальный размер выплаты по больничному листу в 2026 году составляет 6827 руб. в день. 76% работодателей не делают доплат сверх установленных государством сумм. В 6% компаний доплачивают до среднего заработка, в 2% — до оклада, в 2% — до фактической зарплаты, в 1% — фиксированную сумму. Еще 5% работодателей принимают решение о доплатах индивидуально.

По мнению эйчаров, снижение числа случаев, когда сотрудников финансово мотивируют уходить на официальный больничный, связано с переходом к более гибким форматам работы, таким как удаленная занятость. Это позволяет сотрудникам сохранять доход, не оформляя больничный лист.

