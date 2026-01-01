За сутки в Пермском крае потушили восемь пожаров Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За сутки, 14 января, на территории Пермского края было ликвидировано восемь пожаров. Три из них произошли в Перми, по два — в Лысьвенском муниципальном образовании, а также по одному — в Чердынском, Добрянском и Кунгурском округах. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В целях профилактики и стабилизации пожарной обстановки в регионе в этот день работали 184 профилактические группы в составе 447 человек. Специалисты провели 1810 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 3138 жителей по мерам пожарной безопасности и распространили более 2,4 тыс. памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара немедленно звоните по телефонам экстренных служб — «01», «101» или «112».

