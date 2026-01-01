Грядущая ночь в Пермском крае станет самой холодной с начала года Температура в регионе уже опустилась ниже -30° Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

Ночь на пятницу в Пермском крае будет самой холодной с 25 декабря. Температура в регионе уже опустилась ниже -30°C. Наиболее низкие значения были зафиксированы в Осе (-32,1°C), Кунгуре (-29,6°C), Чернушке (-27,9°C), Ножовке и Кудымкаре (-25,8°C), а также в Чайковском (-25,6°C). В Перми минимум температуры составил -22,8°C около 11 утра, а в аэропорту Большое Савино — -25°C. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

До вечера субботы в Пермском крае будет малооблачно, а наиболее значительное похолодание ожидается в ночь на пятницу. В предстоящую ночь в низинах юга и запада края температура может опуститься до -28…-33°C, а на возвышенностях — до -20…-25°C. В Перми ожидается -25…-27°C, что сделает эту ночь самой холодной с 25 декабря.

Днём сегодня и завтра температура будет колебаться в пределах -15…-20°C, а в низинах может упасть до -25°C. На возвышенностях ожидается дневной прогрев до -10°C.

