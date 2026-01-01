С пермяка взыскали более 1,6 млн рублей за снос светофора Решение суда пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

С пермяка взыскано более полутора миллионов рублей за повреждение дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

В мае 2021 года на перекрёстке улиц Ленина и Хохрякова в Перми произошло ДТП: водитель автомобиля снёс опору, на которой были установлены дорожный знак, светофор и измерительный комплекс «Азимут ДТ-01». За повреждение объектов дорожной инфраструктуры мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ.

Государственное учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», отвечающее за содержание и ремонт этих объектов, подало в суд иск о возмещении ущерба на сумму 1 657 133,01 руб.

Дзержинский районный суд Перми установил, что повреждение произошло вследствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителя, и полностью удовлетворил исковые требования. С ответчика будет взыскана указанная сумма.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.