С пермяка взыскали более 1,6 млн рублей за снос светофора
Решение суда пока не вступило в законную силу
С пермяка взыскано более полутора миллионов рублей за повреждение дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.
В мае 2021 года на перекрёстке улиц Ленина и Хохрякова в Перми произошло ДТП: водитель автомобиля снёс опору, на которой были установлены дорожный знак, светофор и измерительный комплекс «Азимут ДТ-01». За повреждение объектов дорожной инфраструктуры мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ.
Государственное учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», отвечающее за содержание и ремонт этих объектов, подало в суд иск о возмещении ущерба на сумму 1 657 133,01 руб.
Дзержинский районный суд Перми установил, что повреждение произошло вследствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителя, и полностью удовлетворил исковые требования. С ответчика будет взыскана указанная сумма.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
