Ушёл из жизни экс-глава Земского собрания Сивинского района Прикамья Владимир Сунцев Председатель ЗС выразил соболезнования

14 января 2026 года ушёл из жизни Владимир Сунцев, экс-председатель Земского собрания Сивинского муниципального района Прикамья, который также был членом Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края с 2005 по 2009-й и с 2014 по 2020 год. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

В 2004 году за личный вклад Сунцева в развитие дорожной сети ему было присвоено звание «Почетный гражданин Сивинского района».

«Владимир Иванович добросовестно защищал интересы избирателей и ответственно подходил к работе председателя Земского Собрания района, заслужив уважение сивинцев и авторитет коллег-депутатов. Светлая память о нем навсегда останется в его делах и достижениях на благо родного округа», — отметил председатель Законодательного собрания и Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья Валерий Сухих и выразил глубокие соболезнования семье и близким Владимира Сунцева.

