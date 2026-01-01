За сорванную турпоездку в Петербург пермячка остудила более 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В ноябре прошлого года жительница Перми подала иск в Мотовилихинский районный суд Перми против индивидуального предпринимателя, требуя защиты своих потребительских прав. Рассмотрение закончилось в пользу истца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В мае пермячка заключила договор на тур по программе «В Петербург — недорого» и полностью оплатила его. За несколько дней до поездки турагентство уведомило женщину об отмене тура и предложило вернуть деньги. Она написала заявление о возврате средств. Поездка не состоялась, но оставалась надежда на полный возврат денег. Однако к оговоренному сроку пострадавшая не получила ни денег, ни ответа на свою досудебную претензию, направленную в сентябре. В результате женщина обратилась в суд.

Суд установил, что ответчик не выполнил условия договора, не оказав истцу услуги по организации тура. В связи с этим суд признал требования обоснованными. По решению суда с предпринимателя в пользу женщины взысканы: сумма, внесенная по договору, в размере 65 100 руб.; неустойка в размере 65 100 руб.; компенсация морального вреда в сумме 20 тыс. руб.; и штраф 75 100 руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

