В Прикамье прощаются с двумя погибшими на СВО жителями Верещагинского округа

фото предоставлены администрацией Верещагинского округа

В зоне СВО погибли жители Верещагинского округа Пермского края Александр Тетенов и Сергей Патраков. Прощание с военнослужащими состоится 15 января. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким погибших.

Александр Тетенов родился 7 февраля 1997 года, учился в школе №1 города Верещагино. Работал вахтовым методом в строительной сфере. На СВО был разведчиком-сапёром разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты ВС РФ, погиб 15 сентября 2025 года. 15 января в 10:00 состоится отпевание погибшего в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (Верещагино, ул. Жукова, 21а). Церемония прощания начнётся в 11:00 во Дворце досуга (Верещагино, ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 пройдёт траурный митинг.

Сергей Патраков родился 16 ноября 1971 года в городе Темиртау Казахской ССР. Окончил Соколовскую школу. Служил в Каспийской флотилии, в морских частях пограничных войск СССР в Баку Азербайджанской ССР. Работал на ж/д транспорте в «Почте России» и в Сепычевском совхозе. На СВО служил наводчиком в войсковой части ВС РФ, погиб 11 марта 2025 года. Церемония прощания пройдёт 15 января в Сепычевском доме культуры (ул. Ленина, 14) с 13:30. Траурный митинг состоится в 14:00.

