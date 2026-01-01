В Перми объём предложения на рынке новостроек вырос на 14,2% за год При этом в ряде городов наблюдается сокращение объёмов строительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на общее охлаждение спроса на жильё, объём экспозиции новостроек в Перми по итогам января 2026 года составил 546,5 тыс. кв. м, что на 14,2% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическая платформа Объектив.РФ, исследовавшая динамику предложения в 2025 году в крупных городах России.

Эксперты отмечают, что сегодняшний рост предложения во многом обусловлен «воронкой» проектов, запущенных в 2021-2023 годах на волне бума, вызванного льготной ипотекой. Девелоперы тогда активно выводили новые объекты, пользуясь дешёвыми кредитами и высоким спросом. Сейчас эти проекты выходят на рынок, несмотря на изменившуюся конъюнктуру.

При этом в ряде городов наблюдается сокращение объёмов строительства: наиболее заметное снижение зафиксировано в Новосибирске (-17,9%), Хабаровске (-12,9%) и Тюмени (-12,4%). Однако в Перми, как и в некоторых других регионах, например во Владивостоке (+15,5%) и Кирове (+12,5%), предложение продолжает расти.

Аналитики поясняют, что застройщики зачастую вынуждены продолжать строительство даже при падении спроса из-за обязательств по проектному финансированию: остановка работ может повлечь прямые финансовые потери. В то же время покупатели проявляют осторожность — предпочитают копить и тщательно выбирать условия сделки, что удлиняет цикл продаж и поддерживает высокий уровень предложения на рынке.

