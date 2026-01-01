Спасатели медвежат-сирот поблагодарили чиновников Пермского края Минприроды активно участвует в спасении и реабилитации диких животных Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот выразили признательность Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края за поддержку в спасении и возвращении в природу бурых медвежат, оставшихся сиротами в раннем возрасте. Центр, расположенный в Перми, является единственным учреждением в России, где ежегодно выхаживают и выпускают в дикую природу детёнышей бурого медведя.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Напомним, в 2023 году минприроды и Центр спасения медвежат-сирот заключили соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира. В рамках этого соглашения сотрудники краевого ведомства активно участвуют в спасении медвежат и их реабилитации.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Одним из примеров успешной работы стало спасение медведицы Машеньки в 2023 году. В начале ноября того же года её успешно выпустили в леса Пермского края. В октябре 2025 года также был проведён выпуск медвежонка Камы, найденного в Нытвенском районе, который теперь живёт в дикой природе Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.