Средняя зарплата в Пермском крае превысила 80,7 тысячи рублей Рост за год с учётом индекса потребительских цен составил 4,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-октябре 2025 года средняя зарплата работников организаций в Пермском крае достигла 80 794,3 руб., что на 14,2% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Реальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, увеличилась на 4,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

Согласно информации от организаций (исключая малый бизнес), на конец ноября 2025 года общая задолженность по зарплате в Прикамье составила 7,5 млн руб. Вся задолженность накоплена на предприятиях по добыче полезных ископаемых. Задолженности по зарплате из бюджета нет. Все долги возникли из-за нехватки собственных средств у организаций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.