Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Перми в январе Стоматологу-ортопеду готовы платить 400 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис по подбору высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал предложения работодателей в крупнейших городах России и выделил наиболее привлекательные вакансии января в Перми.

Стоматологу-ортопеду в Перми готовы предложить самую высокую зарплату в январе — от 400 тыс. руб. Сеть стоматологических клиник также оплачивает аренду квартиры на первый месяц и авиабилеты для сотрудников из других городов.

На втором месте — вакансия директора магазина в крупной розничной сети с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб.

Третье место заняла должность руководителя отдела оценки с доходом от 100 тыс. руб. в месяц.

В список также вошла вакансия старшего электромонтёра в крупной компании, занимающейся электроэнергетикой и теплоснабжением. Зарплата составляет от 95 тыс. руб. в месяц, а также предоставляется полис ДМС.

Завершает рейтинг вакансия врача ультразвуковой диагностики с опытом работы от трёх лет. Работодатель готов платить от 90 тыс. руб.

Среди самых привлекательных вакансий — предложения в сфере здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей специального транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.