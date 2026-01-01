Сеть барбершопов выиграла суд у парикмахерского салона в Прикамье Московский предприниматель восстановил исключительные права на торговый знак Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Владелец крупной сети барбершопов подал в суд на жительницу Пермского края, требуя убрать из социальных сетей рекламу её парикмахерского салона. Основанием для иска стало то, что логотип пермской парикмахерской был очень похож на зарегистрированный товарный знак истца. Предприниматель обнаружил нарушение, когда мониторил интернет. Его внимание привлёк пост, в котором владелица мужского парикмахерского салона в Нытве приглашала клиентов. Мужчину насторожило название заведения и его визуальное оформление. На первый взгляд, их было трудно отличить от фирменного стиля его сети. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Предприниматель попытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, но безуспешно. В ответ на претензию нарушительница лишь слегка изменила название своего салона, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью исключить сходство с фирменным стилем московской сети. Тогда бизнесмен обратился в суд.

В исковом заявлении он потребовал прекратить использование обозначения, которое до степени смешения похоже на его товарный знак, и убрать из интернета рекламу, способную ввести пользователей в заблуждение относительно принадлежности салона к известной сети барбершопов.

Изучив доказательства, суд установил сходство двух изображений и отметил, что потенциальные клиенты могут ошибочно принять парикмахерский салон ответчицы за филиал московской сети. В соответствии с законодательством, суд признал требования предпринимателя обоснованными.

Барбера из Нытвы обязали прекратить использование чужой интеллектуальной собственности в рекламе, удалить опубликованные посты с предложением услуг и изменить вывеску салона. Решение суда было передано на исполнение в отделение судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, должница не выполнила требования в установленный срок. В связи с этим судебный пристав ограничил её право на выезд за пределы Российской Федерации. Это ускорило исполнение решения суда.

Через некоторое время требования истца были удовлетворены в полном объёме, и исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

