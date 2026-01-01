Пермяки смогут без пересадок улететь в Турцию, Египет и Вьетнам до конца октября Продлены прямые рейсы в эти страны из Перми Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В расписании полётов пермского аэропорта Большое Савино появились изменения, касающиеся международных направлений на курорты в 2026 году. В частности, две авиакомпании анонсировали полёты в Анталью (Турция). Southwind Airlines предполагает осуществлять ежедневные вылеты с 25 апреля по 25 октября. Авиакомпания Pegasus Airlines планирует рейсы ежедневно, кроме среды и субботы, с 26 апреля по 25 октября.

Чартерные рейсы во вьетнамский Камрань намечены на 23 января, 4, 16, 28 февраля, 12 и 24 марта (перевозчик Azur Air), а также 2 и 14 октября (Nordwind Airlines). Кроме того, в текущем году из Перми по-прежнему можно будет улететь в Пхукет, Таиланд. Чартерные рейсы Azur Air запланированы на 14, 19, 26, 31 января, 7, 12, 19, 24 февраля, 3, 8, 15, 20, 27 марта.

В египетскую Хургаду из аэропорта Большое Савино будет выполнять рейсы авиакомпания «Россия». Первый вылет состоится 6 января, заключительный – 24 октября. Помимо этого, по маршруту Хургада–Пермь продолжит работать египетский авиаперевозчик AlMasria Universal Airlines. Чартерные рейсы намечены на 16 января, 17 и 27 февраля, 8, 19 и 29 марта.

Направление Шарм-эш-Шейх будут обслуживать четыре авиакомпании: Nordwind Airlines, Ural Airlines, AlMasria Universal Airlines, «Россия». Первые рейсы по этому маршруту стартовали 1 января, последние в расписании значатся 22 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.