Каждый второй соискатель Пермского края в 2025 году сменил работу Наиболее выигрышной смена работы оказалась для специалистов в сфере IT

Фото: freepik

freepik.com

Согласно исследованию hh.ru, 50% соискателей в Пермском крае в 2025 году перешли на новую работу, тогда как остальные продолжили трудиться на прежних должностях. Таким образом, прошедший год ознаменовался значительным уровнем карьерной мобильности на региональном рынке труда.

Наиболее активными в плане смены работы стали представители сферы туризма, гостиничного бизнеса и ресторанного дела — 68% сотрудников этих отраслей сообщили о переходе к новому работодателю. Высокая доля переходов также наблюдалась среди административного персонала (60%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (58%), работников маркетингового, рекламного и PR-сегментов (56%), а также сотрудников службы безопасности (55%). Значительная часть работников автомобильного бизнеса (53%), высшего и среднего менеджмента (52%), а также рабочего персонала (51%) также сменила место работы. Менее активно переходили на новые должности специалисты в области транспорта и логистики (50%), розничной торговли и медицины с фармацевтикой — по 49%.

При этом 20% респондентов подчеркнули, что новое место работы оказалось более привлекательным, чем предыдущее. Еще 13% отметили, что условия труда остались на том же уровне. В то же время 37% соискателей указали на менее благоприятные условия на новом месте, а 30% затруднились оценить изменения.

По итогам 2025 года наиболее выигрышной смена работы оказалась для специалистов в сфере информационных технологий: 31% из них отметили, что новое место оказалось более привлекательным. Положительные отзывы также чаще звучали от представителей высшего и среднего менеджмента (29%), розничной торговли (28%), маркетинга, рекламы и PR (27%), а также производственного сектора, сферы сервисного обслуживания и HR — по 25%. «Это связано с тем, что в этих отраслях работодатели более активно конкурируют за квалифицированные кадры, предлагая гибкие условия труда, возможности для профессионального роста и пересмотр уровня заработной платы. В результате осознанная смена работодателя становится для многих соискателей способом улучшить свои карьерные условия», — комментирует Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

