В Пермском крае литр бензина подорожал на 79 копеек Дизельное топливо выросло в цене более чем на рубль

Константин Долгановский

По данным Росстата, в Пермском крае на 12 января 2026 года средняя стоимость бензина составила 64,49 руб. за литр. Это на 79 коп. больше, чем фиксировалось в конце декабря.

Цена на бензин марки АИ-92 увеличилась на 77 коп. и достигла 61,4 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 79 коп., его цена теперь составляет 66,56 руб. Стоимость бензина АИ-98 выросла на 2,04 руб. и достигла 92,07 руб. Дизельное топливо подорожало на 1,23 руб., его стоимость теперь составляет 77,23 руб. за литр.

По всей стране за этот период рост цен на бензин был зафиксирован в 78 регионах. Наиболее значительно топливо подорожало в Магаданской области (+3,3%) и Чукотском автономном округе (+2,7%). В пяти регионах цены на бензин снизились, наибольшее снижение было отмечено в Республике Дагестан (—1,2%).

