Пермский «Молот» проиграл ХК «Тамбов»

фото: ИА "Регнум"

В среду, 14 января, пермский «Молот» в гостях сыграл матч с «Тамбовом» в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Пермяки потерпели поражение со счётом 3:0.

В первой двадцатиминутке не было заброшенных шайб. Во втором периоде хозяева забили один гол и вышли вперёд. В заключительном периоде тамбовцы упрочили преимущество.

Напомним, что в предыдущих двух выездных матчах пермяки одержали победы, что позволило им набрать 46 очков и войти в топ-16.

В понедельник, 19 января, «Молот» принимает на домашней площадке «Динамо-Алтай».

