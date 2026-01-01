Перед Новым годом в лесничествах Прикамья реализовано более 6 тысяч елей и пихт Ни одного случая незаконного вырубания не зарегистрировано Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ «Пермское городское лесничество, vk.com/permgorles

С 17 по 29 декабря в Пермском крае прошла акция «Новогодняя ель», направленная на предотвращение нелегальной вырубки хвойных деревьев. В течение этого времени не было зарегистрировано ни одного случая незаконного вырубания. Об этом сообщили в минприроде Прикамья.

В рамках акции сотрудники лесничеств и полиции провели 391 рейд по лесам и дорогам. Для повышения эффективности контроля и предотвращения нарушений были созданы стационарные и мобильные патрули, которые работали совместно с ГИБДД и лесничими. Также проводилась активная информационная работа с населением, в ходе которой разъяснялась ответственность за нарушение лесного законодательства. В рамках этой деятельности было организовано 22 мероприятия, включая выступления, трансляции на телевидении и радио, а также публикации в соцсетях. В печатных изданиях вышли 16 статей по данной теме, и были проведены 1132 профилактических беседы с гражданами.

В лесничествах за время акции было реализовано 6055 хвойных деревьев для новогодних праздников.

