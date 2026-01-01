Турпоток в Пермском крае за три года увеличился на 20% В туристическую отрасль привлечено более 2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава министерства по туризму Пермского края Сергей Хорошутин представил губернатору Дмитрию Махонину годовые результаты работы за 2025 год. По итогам года отмечен рост турпотока: с 2023-го он увеличился на 20%, сообщил губернатор.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на 2025-2027 годы привлечено более 2 млрд руб., из которых свыше 1,5 млрд руб. составили федеральные средства.

Как сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале, в 2025 году было поддержано шесть инвестиционных проектов предпринимателей, что позволило увеличить номерной фонд в Добрянском, Кунгурском, Чайковском, Чусовском и Пермском округах. В следующем году планируется поддержать не менее четырёх проектов по созданию кемпингов и автокемпингов. Также запланировано строительство 81 номера в модульных гостиницах, обустройство двух туристских центров и реализация не менее четырех проектов по развитию туристических территорий в муниципалитетах.

Губернатор также отметил, что важным событием 2026 года станет открытие нового 4-звездочного отеля в Перми на ул. Окулова, который будет способен принимать до 27,2 тыс. туристов ежегодно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.