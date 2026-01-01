В Перми в прошлом году обновили фасады 45 домов Сейчас работы продолжаются на фасадах 32 зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В городе продолжается капитальный ремонт фасадов жилых домов, расположенных вдоль туристических маршрутов и рядом с важными социальными объектами. За 2025 год фасады обновлены у 45 зданий.

Так, сообщили в пресс-службе пермской мэрии, на ул. Мира уже можно увидеть обновлённые фасады 16 домов (№1, 3, 5, 6а, 7, 12, 18, 20, 47, 51, 55, 91, 101, 103, 107, 109). Также отремонтированы фасады на улицах Борчанинова, 4; Героев Хасана, 1 и 28; Кировоградской, 55; Комсомольском проспекте, 36 и 63; Луначарского, 23; Народовольческой, 3 и 3а; Папанинцев, 12; Петропавловской, 83 и 87; Пушкина, 110; Революции, 28, 30, 38 и 42; Сибирской, 53 и 71; Соловьева, 3 и 6; Старцева, 1, 9/1 и 11; Уинской, 44; Уральской, 111; Чернышевского, 23; шоссе Космонавтов, 49 и 51.

По данным департамента ЖКХ администрации Перми, в краевом и городском бюджетах заложены средства на капитальный ремонт фасадов более 139 зданий, находящихся вдоль туристических маршрутов и рядом с социально значимыми объектами. Большинство домов формируют фонд капитального ремонта через регионального оператора (Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края), а некоторые — через специальные счета. Уполномоченные представители собственников заключили договоры с муниципалитетом о субсидиях и с подрядчиками на проведение работ.

Сейчас работы продолжаются на фасадах 32 домов.

