Пермь в 2025 году избавилась от 16,5 тысячи незаконных граффити Наибольшее количество было обнаружено в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская административно-техническая инспекция по итогам 2025 года обнаружила более 17,7 тыс. несанкционированных рисунков и надписей, из которых устранено около 16,5 тыс., что составляет 93% от общего числа выявленных. Об этом сообщили в мэрии.

Наибольшее количество незаконных граффити было обнаружено в Свердловском районе — 3673 изображения, из которых ликвидировано 3319. В Мотовилихинском районе выявлено 3088 рисунков, из которых убрали 2840.

Ленинский район зафиксировал 2007 незаконных изображений, из которых устранено 1925. Дзержинский район отметил 1838 рисунков, из которых ликвидировано 1726. В Орджоникидзевском районе обнаружено 1709 рисунков, из которых устранено 1583. В Кировском районе выявлено 1557 изображений, из которых ликвидировали 1448. Индустриальный район зафиксировал 1553 рисунка, из которых убрали 1494.

Основное количество незаконных графических изображений было обнаружено и устранено на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах и гаражах.

