В Перми завершено расселение двух аварийных домов

Фото: администрация Перми

В Перми завершилось расселение двух аварийных домов, расположенных в Кировском и Свердловском районах. В доме № 2 по ул. Пристанционной находилось 13 квартир общей площадью 419,1 кв. м, где проживали 28 семей. Дом № 40 на ул. Новоржевской состоял из 14 квартир площадью 384,6 кв. м и был домом для 41 семьи. Всем жильцам аварийных домов, в зависимости от вида собственности, были предоставлены денежные выплаты или новое жильё. Об этом сообщили в мэрии.

Процесс расселения аварийных домов ведётся в рамках региональных и городских программ, а также в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным с 2025 года.

Для получения консультации по вопросам расселения жители Перми могут обратиться в управление жилищных отношений (ул. Горького, 18). Консультации по тел.: 207-50-06, 207-50-19 и 207-50-59. Заявление на получение компенсации или предоставление нового жилья можно подать лично, посетив управление. График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

