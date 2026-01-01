Экс-депутат заксобрания Прикамья не добился отмены продления своего ареста Константин Окунев* был задержан в пермском аэропорту 29 октября 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края, активист Константин Окунев* (внесён в список экстремистов и террористов), не смог добиться удовлетворения своей апелляционной жалобы, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее суд первой инстанции продлил срок его содержания под стражей до 28 февраля текущего года в связи с обвинениями в призывах к террористической деятельности через Интернет.

Константин Окунев* был задержан в пермском аэропорту 29 октября 2025 года. За день до этого следственный отдел УФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за публичные призывы к терроризму. По данным следствия, Окунев* управлял телеграм-каналом, где распространялись призывы к насилию в отношении главы государства.

30 октября 2025 года Ленинский суд Перми избрал Окуневу* меру пресечения в виде содержания под стражей. Пермский краевой суд подтвердил это решение 10 ноября. 24 декабря Ленинский суд продлил срок ареста до 28 февраля, и сегодня краевой суд оставил это решение в силе.

