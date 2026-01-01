В Перми началось строительство нового корпуса Инженерной школы Она появится на ул. Академика Веденеева, 71 Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми, на ул. Академика Веденеева, 71, стартовало возведение каркаса новой школы. Об этом сообщили в минстрое региона.

На строительной площадке рабочие занимаются устройством фундаментов, монтажом каркаса и межэтажных перекрытий. Будущее здание станет вторым корпусом Инженерной школы и будет включать 42 класса, специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские, медиацентр, кабинет робототехники, актовый зал, столовую и два спортивных зала. Рядом с школой планируется оборудовать футбольное поле с беговыми дорожками и зону для воркаута.

Подрядчик утверждает, что все работы выполняются по графику, и завершение строительства ожидается в начале 2027 года.

На объекте задействована группа компаний «Кинетика», которая ранее успешно реализовала более десяти образовательных проектов в регионе.

Напомним, в прошлом году в регионе были открыты три новые школы, а в настоящее время в активной стадии строительства находятся ещё пять учебных заведений — в Перми, Березниках, Нытве и Сиве.

