В Перми активизировались мошенники, маскирующиеся под метрологические службы 

Константин Долгановский

В Перми снова активизировались псевдометрологические организации, которые рассылают фальшивые уведомления о поверке счётчиков. Их цель — заработать на навязывании ненужных и дорогостоящих услуг. Жители многоквартирных домов получают сообщения от компаний с громкими названиями, такими как «Метрологическая служба ***». Эти документы внешне похожи на официальные бумаги, но на самом деле являются лишь рекламными материалами. С предупреждением к потребителям выступили специалисты компании «Новогор-Прикамье».

Мошенники прибегают к различным уловкам, чтобы казаться более убедительными. Они используют QR-коды и ссылки на реальные законы, такие как Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», создают ощущение срочности, чтобы у вас не было времени проверить информацию; часто нацелены на пожилых людей, которые склонны больше доверять «бумагам с печатями».

«Новогор-Прикамье» напоминает, что поверка — это процесс проверки точности прибора, и её может инициировать либо управляющая компания, либо сам владелец по истечении межповерочного интервала. Ресурсоснабжающие и аккредитованные организации не рассылают массовые уведомления агрессивным образом.

Нужно проделать три простых шага, чтобы избежать обмана. Во-первых, проверить аккредитацию компании; во-вторых, организация, имеющая право на проведение поверки, должна быть внесена в Реестр аккредитованных лиц Росаккредитации. Эту информацию можно легко проверить на официальном сайте. Это займет всего несколько минут и поможет вам сэкономить деньги. Также стоит узнать реальную стоимость услуги. Стоимость поверки одного счётчика воды в Перми не должна превышать 900 руб. Если цена значительно выше, это должно насторожить.

«Уточните срок поверки. Не доверяйте датам, указанным в подозрительных письмах. Персональный межповерочный интервал вашего счётчика можно узнать в паспорте на прибор, на лицевой стороне квитанции «Новогора» (нижний правый угол), в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Новогора».

