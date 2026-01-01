Прощание с погибшим на СВО ефрейтором пройдёт в Косинском округе Прикамья Дмитрий Митюков был мобилизован в 2022 году Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

freepik.com

В Косинском округе Пермского края простятся с 37-летним ефрейтором Дмитрием Митюковым, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба местной администрации.

Осенью 2022 года Дмитрий был призван на службу по частичной мобилизации. На передовой служил в должности номера расчёта во втором миномётном отделении. Погиб 25 февраля 2025 года при выполнении воинского долга.

Церемония прощания состоится 14 января в Косе по ул. Пролетарской, 60 с 18:00. На следующий день, 15 января в 15:00, на площади у здания администрации пройдёт траурный митинг в память о погибшем бойце.

