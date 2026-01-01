На севере Прикамья сгорел автобус Он вспыхнул во время движения Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

Днём 14 января в Березниках на ул. Пятилетки полностью сгорел автобус, который двигался по маршруту. Об этом сообщили пользователи в паблике «Типичные Березники» ВКонтакте. Информацию позже подтвердили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Пострадавших нет. Возгорание произошло во время движения автобуса. Квалифицируется как ДТП», — рассказали в ведомстве.

Фото: ВК "Типичные Березники"

В администрации округа пояснили, что в связи с повреждением контактной сети на ул. Пятилетки временно приостановлено движение троллейбусов по городу.

«Сейчас АО «ГорТрансРесурс» определяет масштабы повреждения и возможности альтернативных путей движения троллейбусов. Информацию разместим дополнительно», — сообщается на официальной странице мэрии Березников ВКонтакте.

