На севере Прикамья сгорел автобус
Он вспыхнул во время движения
Днём 14 января в Березниках на ул. Пятилетки полностью сгорел автобус, который двигался по маршруту. Об этом сообщили пользователи в паблике «Типичные Березники» ВКонтакте. Информацию позже подтвердили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Пострадавших нет. Возгорание произошло во время движения автобуса. Квалифицируется как ДТП», — рассказали в ведомстве.
В администрации округа пояснили, что в связи с повреждением контактной сети на ул. Пятилетки временно приостановлено движение троллейбусов по городу.
«Сейчас АО «ГорТрансРесурс» определяет масштабы повреждения и возможности альтернативных путей движения троллейбусов. Информацию разместим дополнительно», — сообщается на официальной странице мэрии Березников ВКонтакте.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.