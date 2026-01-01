За год цена «квадрата» в новостройках Прикамья выросла на 11,7% Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В январе 2026 года в Перми стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке недвижимости достигла 170,1 тыс. руб. По сравнению с январём 2026 года цена выросла на 11,7%.

Это один из самых высоких показателей в ПФО. Например, в Ижевске квадрат в новостройке стоит 133,4 тыс. руб. (+12%), а в Кирове — 147,6 тыс. руб. (+16,3%).

Важную роль в формировании рыночной цены играет применяемая застройщиками практика различных стратегий ценообразования. Выбор конкретной модели формирования цены напрямую зависит от способа финансирования сделки, что добавляет дополнительные факторы влияния на конечную стоимость предложения на рынке, отмечают исследователи.

В других федеральных округах средняя цена за «квадрат» в январе 2026 года и январе 2025-го следующая:

Уральский федеральный округ:

Екатеринбург — 176,3 тыс. руб. (+10%);

Тюмень — 155,1 тыс. руб. (+6,2%);

Челябинск — 159 тыс. руб. (+15,3%).

Южный федеральный округ:

Астрахань — 161,5 тыс. руб. (+11,5%);

Ростов-на-Дону — 161,3 тыс. руб. (+10,5%).

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа:

Новосибирск — 172,8 тыс. руб. (+6,6%);

Владивосток — 202,5 тыс. руб. (+6,1%);

Хабаровск — 190,2 тыс. руб. (+5,3%).

